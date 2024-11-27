Grimes'tan Elon Musk'a veryansın: Bebeklerimden birini beş aydır göstermiyor, onu artık tanıyamıyorum

Ünlü şarkıcı Grimes, üç çocuğunun babası olan eski sevgilisi Elon Musk ile velayet mücadelesini anlattı.

4 yaşındaki oğlu X Æ A-Xii, 3 yaşındaki kızı Exa Dark Sideræl ve 2 yaşındaki oğlu Techno Mechanicus'un velayeti için 2022'de ayrıldığı Elon Musk ile yasal savaşını sürdüren 36 yaşındaki Kanadalı şarkıcı; "Instagram paylaşımlarımın ve modellememin çocuk sahibi olamamam için sebep olarak kullanıldığı, korkunç anne haklarına sahip bir eyalette bir yıl boyunca savaş halinde kilitli kaldım" ifadesini kullandı.