Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gripin grubunun üyesi yolda unutuldu - Magazin haberleri

        Ekip arkadaşlarını yolda unuttular

        Gripin grubunun Türkiye turnesi sırasında ekipten bir kişi yolda unutuldu 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 09:51 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolda unutuldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Geçtiğimiz günlerde 'Tek Buzlu' adlı albümünü yayınlayan Gripin grubunun Türkiye turnesi sırasında ekipten bir kişi yolda unutuldu.

        ‘İçinde Tutma’ ile ‘M.S. 05.03.2010’, 'Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar' ve ‘Nasılım Biliyor musun?’ albümlerinden özenle seçtikleri 8 şarkıyı tek enstrümanla yeniden yorumladıkları 'Tek Buzlu' albümleriyle beğeni toplayan Gripin grubunun başına, konser yolunda eğlenceli bir olay geldi.

        Ankara Kahramankazan konserine giderken, dinlenmek için mola verdikten sonra tekrar yola çıkan Gripin, grup üyelerinden Murat Başdoğan’ın araçta olmadığını fark etmeden yola çıktı. Grup üyeleri ve menajerlerini arayan ancak ulaşamayan Başdoğan; şans eseri tesiste karşılaştığı Adamlar grubunun menajerinin aracına binerek yolda aramaya devam ettikleri Gripin gurubu üyeleriyle otobanda tekrar buluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gripin
        #Murat Başdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Ömürboyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömürboyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Sadece Türkiye'nin sorunu değil
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!