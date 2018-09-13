Sonbahar, mutsuz yüzler ve öksürük sesleri ile ‘ben geldim’ dedi yine… Bu mevsimde; soğuyan hava ile birlikte bağışıklık sistemimiz zayıflıyor ve vücudumuz hastalıklara açık hale geliyor. Ayrıca, soğuk algınlığı, grip ve bronşit gibi birçok hastalığa yakalanma riskimiz bu mevsimde kat kat artıyor. Peki, ne yapalım? Bahçeşehir Üniversitesi Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Uzmanı Arzu Yamanel, “Yeterli ve dengeli beslenerek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirelim. Şunu unutmayalım ki; sağlıklı beslenme düzeniyle hastalıklara yakalanma riskinin azaldığı bilimsel araştırmalarla da kanıtlanmış” diyerek şu bilgileri verdi…

KAFANIZA GÖRE VİTAMİN ALMAYIN!

Sonbahar mevsimi; antioksidana en çok ihtiyaç duyulan mevsimdir. Çünkü mevsim değişikliklerinde çok daha fazla vitamin, mineral ve antioksidana ihtiyaç duyarız. Antioksidanlar, hücrelerdeki oksitlenmeyi önleyen maddelerdir. Bunu da vücuttaki bazı enzimleri artırıp, savunma mekanizmasını daha da güçlendirerek gerçekleştirirler. Böylece vücut direnci artar, enfeksiyonlara yakalanma riski azalır. Eğer hastalık oluşturmuşsa da, daha kısa sürede atlatılması sağlanmış olur.

Vitaminlerden özellikle A, C, E; minerallerden ise selenyum, çinko ve magnezyum, Omega 3 ve 9 yağ asitleri iyi oksidanlardır. Antioksidanlar; doğal olarak besinlerden alınmalıdır. Şayet besin destek ürünü gerekiyorsa uzman kontrolünde kullanılmalıdır. Bilinçsiz kullanılan destek ürünleri ciddi yan etkilere sebep olabilir. Peki hangi besinler güçlü oksidanlardan olan A vitamini açısından zengindir? Yumurta, süt, havuç en iyi A vitamini kaynaklarıdır. Kuşburnu, kivi, kırmızı biber, maydanoz, tere, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, portakal, mandalina, nar, limon, karnabahar, brokoli en iyi C vitamini kaynaklarıdır. Ayrıca ceviz, fındık, badem, zeytinyağı bağışıklık sistemini destekler. Balık da çok iyi bir Omega 3 kaynağıdır.

İŞTE HASTALIKTAN KORUYAN LEZZETLER

Yoğurtlu ıspanak: Isırgan otu ve ıspanağı haşlayın. Üzerine; yoğurt, sarımsak ve kekikten oluşan sosunu gezdirin. Hem bağışıklığınız kuvvetlensin hem de lezzetli bir sebze yemeği yiyin…

Kırmızıbiber çorbası:



1 tutam kristal kaya tuzu

3-4 tane kırmızıbiber

1 orta boy kuru soğan

2 küçük boy kabak

1 orta boy havuç

1 avuç kırmızı mercimek

2-3 diş sarımsak

1 lt suda bu sebzelerin hepsini kaynatın, sonrasında blenderdan geçirin. Başka bir tavada 1 yemek kaşığı organik tereyağında 1 yemek kaşığı organik ev yapımı salçayı, biraz su ekleyerek pişirin. İçine kekik, nane, 1 diş sarımsak koyun ve pul biber ekleyin. Blenderdan geçirilmiş çorbaya karıştırın.

Zeytinyağlı brokoli: Brokoliyi haşlayın. Üzerine; zeytinyağı, sarımsak, limon ve elma sirkesinden oluşan sosunuzu gezdirin. Vücut direnciniz artsın.

Vitamin deposu salatalar: Maydanoz, reyhan, marul, dereotunu elinizle parçalara ayırın. Salata kâsesine önce marulu yerleştirin, ardından reyhanları koyun, maydanozları ve dereotunu ekleyin. Üzerine mor lahana ve küp küp doğradığınız beyaz peynirlerinizi ve ceviz içinizi ekleyin. Zeytinyağı, sirke ve limondan oluşan sosunuz ekleyin. İşte size akşam yemeği için harika bir salata.

Hepimizin bildiği kışın vazgeçilmez roka salatası var tabi… Roka salatanıza, marul, maydanoz, beyaz peynir ve ceviz içi ekleyin. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir salata yemiş olursunuz.

Kurutulmuş mürdüm eriği, esmer kayısı, portakal kabuğu, kurutulmuş çekirdekli siyah üzümü komposto haline getirin. Şeker koymayın, aralarda bir su bardağı içebilirsiniz.

Kiviyi, elmayı ve ananası küçük küçük doğrayın. Meyve salatası şeklinde yiyin.

Boğaz ağrısına karanfilli çay

1 poşet ekinezya ve 1 poşet adaçayını 1 su bardağı kaynamış suya koyun. Ağzı kapalı olarak 4-5 dk. demleyin. İçine bal koyarak tatlandırın. 1-2 adet karanfil ekleyin. Soğuk algınlığı ve boğaz ağrısı şikâyetlerinde etkili bir çay karışımıdır.

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