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        Haberler Dünya Diğer Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak | Dış Haberler

        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ülkesinin kontrolüne almak istediği açıklamalarına ilişkin, "Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 22:05 Güncelleme: 30.03.2025 - 22:05
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        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
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        Grönland Başbakanı Nielsen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump’ın ülkesiyle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

        Nielsen, "Başkan Trump, ABD’nin Grönland’ı alacağını söylüyor. Açık konuşayım, ABD bunu alamayacak. Biz birine ait değiliz. Kendi geleceğimizi kendimiz belirliyoruz." dedi.

        ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance, ABD heyetiyle 28 Mart’ta ziyaret ettiği Grönland'da, Danimarka yönetiminin Ada'nın güvenliğine "yeterince yatırım yapmadığını" belirtmiş ve bu ifadeleri ile tepki çekmişti.

        TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

        Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

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        Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

        Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

        Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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