Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS-BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar?
Galatasaray ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Dev derbi, 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Derbi mücadelesini stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihin ve fiyatlarını merak ediyordu. GS-BJK derbi bilet fiyatları ve satış tarihi belli oldu. Peki, Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS-BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar...
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı bilet fiyatları ve satış tarihi taraftarların gündeminde. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Derbiyi stadyumdan takip etmek isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatları araştırıyordu. 4 Ekim’de Rams Park’ta oynanacak maçın bilet satış tarihi belli oldu. Peki Galatasaray-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? GS-BJK derbisi bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte GS-BJK derbi bilet fiyatları ve satış tarihi!
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Beşiktaş maçı, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
Rams Park’ta oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kritik Galatasaray-Beşiktaş maçında hakem Yasin Kol görev yapacak.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçı biletleri için açıklama geldi. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
‘’Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00’de Beşiktaş ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’da karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu.
Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır.
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Taraftarlarımız Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabilecek. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacak. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.) Alınan maçlık bilet ikinci kişiye devir yapılamayacaktır.
FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 113 blok ve 415 blok numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle kombine yerlerini belirledikleri 3 TCKN’den birine devir edebilirler.
Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Ya da sezon başında belirledikleri 3 kişiden birine transfer yapabilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2026-2027 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak.
İl Spor Güvenlik Kararı gereğince, 04.10.2024 tarihinden itibaren Beşiktaş logolu passolig kartı olan veya iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet alamayacaktır.''
GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Galatasaray-Beşiktaş derbi maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Premium - 50.000 TL
Delux - 48.000 TL
Lux - 46.000 TL
Classic - 44.000 TL
Kategori 1 - 30.000 TL
Kategori 2 - 27.000 TL
Kategori 3 - 25.000 TL
Kategori 4 - 22.500 TL
Kategori 5 - 21.000 TL
Kategori 6 - 18.000 TL
Kategori 7 - 17.000 TL
Kategori 8 - 12.000 TL
Kategori 9 - 10.000 TL
Kategori 10 - 2.700 TL
Kategori 11 - 2.300 TL
Misafir - 2.300 TL