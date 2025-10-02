GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Taraftarlarımız Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabilecek. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacak. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.) Alınan maçlık bilet ikinci kişiye devir yapılamayacaktır.

FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU TRİBÜNÜ 113 blok ve 415 blok numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle kombine yerlerini belirledikleri 3 TCKN’den birine devir edebilirler.

Kombine sahipleri gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Ya da sezon başında belirledikleri 3 kişiden birine transfer yapabilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2026-2027 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacak.

İl Spor Güvenlik Kararı gereğince, 04.10.2024 tarihinden itibaren Beşiktaş logolu passolig kartı olan veya iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet alamayacaktır.''