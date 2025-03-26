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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray G.Saray'da derbilerin en deneyimlisi Muslera - Galatasaray Haberleri

        G.Saray'da derbilerin en deneyimlisi Muslera

        Galatasaray'ın kaptanı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Beşiktaş'a karşı oynadığı 29 derbiyle takımının en deneyimli oyuncusu olarak yer alıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:42
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        G.Saray'da derbilerin en deneyimlisi Muslera!
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak.

        Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu dikkat çekiyor.

        2011-2012 sezonun yaz transfer döneminde transfer olan Muslera, bugüne kadar 27’si Süper Lig, 2'si de TFF Süper Kupa olmak üzere 29 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu müsabakalarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 15 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de kaybetti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Uruguaylı file bekçisi 29 maçın 10'unda da gol yemeden müsabakayı tamamladı.

        38 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’de bu sezon 26 maçta görev alırken, kalesinde 27 gol gördü. Muslera ayrıca 8 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

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