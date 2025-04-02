G.Saray'ın yarı finaldeki rakibi Konyaspor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyen Galatasaray, yarı finalde Konyaspor ile karşılaşacak.
Giriş: 02.04.2025 - 23:51 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:51
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı. Aslan yarı finalde İskenderunspor’u eleyen Konyaspor ile oynayacak.
Müsabaka Konya’nın ev sahipliğinde yapılacak.
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