Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz ay taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi alımı yapacağını açıklamıştı. GSB sürekli işçi alımı başvuruları alındı. İşe alımı yapılacak adaylar için kura çekimi tarihi belli oldu. İşte GSB kura çekimi tarihi ve yeri

GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sitesinde yer alan GSB kura çekimi duyurusu şöyle:

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir."

BAŞVURU YAPAN ADAYLAR GSB KURA ÇEKİMİNİ İZLEYEBİLİR Mİ?

Kura çekimine İçişleri Bakanlığı’nın 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgesine istinaden aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda izleyici alınacaktır.

1- Taha Akgül Spor Salonu’nun kapasitesinin yarısı kadar izleyici kabul edilecektir.

2- 2021 Yılı Sürekli İşçi Alımına başvuru yapmayan kişiler izleyici olarak kabul edilmeyecektir. İzleyici olarak katılmak isteyen başvuru sahiplerinin başvuru yaptıklarını belgelemesi gerekmektedir.

3- İzleyici olarak giriş yapmak isteyen kişilerden HES kodu talep edilecektir. HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif sonuçlu PCR testi yok ise katılıma müsaade edilmeyecektir. İlgililere ilanen duyurulur.