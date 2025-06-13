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        Haberler Bilgi Yaşam GSB Gençlik kamp başvuru sonuçları sorgula! GSB Gençlik kampı sonuçları nasıl öğrenilir?

        GSB Gençlik kamp başvuru sonuçları sorgula! GSB Gençlik kampı sonuçları nasıl öğrenilir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz gençlik kampı başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mavi (Deniz) ve Yeşil (Doğa) Kampları düzenlenecek. Kamplara katılım hakkı kazananların bu belgeleri, kesin kayıt sırasında Gençlik Merkezine ibraz etmesi zorunlu olacak. Peki GSB Gençlik kampı sonuçları nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:08
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        GSB Gençlik kamp başvuru sonuçları belli oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz gençlik kampları başvuru sonuçları e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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        2025 GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU AÇIKLANDI

        Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik kampı başvuru sonuçları açıklandı.

        Sonuçlar e-genc.gsb.gov.tr adresindenden sorgulanabilmektedir.

        GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU YAPAN ADAYLAR DİKKAT

        Kampa katılmaya hak kazananlar, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini, kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmak zorundadır.

        Başvuru formunu teslim edeceği tarihte 18 yaşından küçük olan gençlerin, bu formu velileri tarafından imzalanmış şekilde elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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