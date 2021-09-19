Gençlik ve Spor Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı 2021 yılı sürekli işçi alımı kura çekimi sonuçları ve belge teslim duyurusu ile GSB kura sonuçlarını açıkladı. İşte binlerce adayın başvurduğu GS kura sonuçları hakkında merak edilenler...

GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Gençlik ve Spor Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi alımıyla ilgili İŞKUR tarafından yapılan başvurular doğrultusunda 15 Eylül 2021 tarihinde noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmişti.

GSB GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULA

GSB KURA SONUCUNA GÖRE İŞE ALIM BELGE TESLİM TARİHLERİ

GSB kura çekimi sonuçları belli oldu. Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylar 27 Eylül – 01 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapmış oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde yer alan Sınav Kurullarına belgelerini teslim edecekler.

GSB İŞE ALIM İÇİN GEREKLİ BELGELER

Güvenlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Başvurunun son günü (27 Ağustos 2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,

c) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

Temizlik görevlisi meslek kolu için teslim edilmesi gereken belgeler;

a) En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya e-Devlet üzerinden alınmış doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

b) Beyan formu (Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belge teslimi esnasında temin edilecektir.)

GSB İŞÇİ ALIMI İÇİN BELGELERİ TESLİM ETMEYEN ADAYLARA NE OLACAK?

Kura çekimi sonucu asıl olarak belirlenen adaylar ile öncelik hakkı bulunan ve doğrudan belge teslim etmeye hak kazanan adaylardan belgeleri geçerli olmayan veya süresi içerisinde belge teslimi yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla 04 – 08 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından belge teslimi çağrısı yapılacak. Belirlenen süreler içerisinde talep edilen belgeleri doğru ve eksiksiz teslim etmeyen adaylar sözlü sınava katılma haklarını kaybetmiş sayılacak.