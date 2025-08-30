GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB temizlik personeli alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
GSB SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılı 4.400 sözleşmeli personel alımı kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli için başvuru süreci 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Resmi duyurulara göre, destek personeli (temizlik) alımı sonuçları 29 Ağustos 2025’te açıklandı ve adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Başvurularım – Değerleme Sonuçları” sekmesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle sorgulayabilir.
Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) alımı sonuçları henüz açıklanmadı; bu kadrolar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde duyurulması bekleniyor. Asıl adayların 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne teslim etmesi gerekiyor. İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılabilir. Güncel bilgiler için GSB’nin resmi sitesi (www.gsb.gov.tr) (www.gsb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı takip edilmelidir.
