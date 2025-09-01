Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem GSB SONUÇ SORGULAMA: GSB personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?

        9 Ağustos'ta başlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı başvuruları 17 Ağustos tarihinde sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvurularını e-Devlet üzerinden tamamlayan adaylar, GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Taşra teşkilatında görevlendirilecek personel alımında, 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, "Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 GSB personel alımı sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 01.09.2025 - 23:51 Güncelleme: 01.09.2025 - 23:51
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından, GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçlarııklandı mı? GSB personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte GSB personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        2

        GSB SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 2025 yılı 4.400 sözleşmeli personel alımı kapsamında 2.750 temizlik görevlisi, 1.150 koruma ve güvenlik görevlisi ve 500 bakım-onarım personeli için başvuru süreci 9-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında tamamlandı. Resmi duyurulara göre, destek personeli (temizlik) alımı sonuçları 29 Ağustos 2025’te açıklandı ve adaylar yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) “Başvurularım – Değerleme Sonuçları” sekmesinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle sorgulayabilir.

        GSB TEMİZLİK PERSONELİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

        3

        Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) alımı sonuçları henüz açıklanmadı; bu kadrolar için sonuçların Eylül veya Ekim 2025 içinde duyurulması bekleniyor. Asıl adayların 8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne teslim etmesi gerekiyor. İtirazlar, sonuçların açıklanmasından itibaren 3 iş günü içinde Personel Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak yapılabilir. Güncel bilgiler için GSB’nin resmi sitesi (www.gsb.gov.tr) (www.gsb.gov.tr) ve Kariyer Kapısı takip edilmelidir.

        4

        DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ.

        5

        GSB PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJAN DAĞILIMI 2025

        Bakanlık taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı yapacak.

        2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek. 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 1000 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alınacak.

