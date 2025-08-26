Türkiye genelinde binlerce kişinin umutla takip ettiği GSB personel alımı sürecinde başvurular tamamlandı. 4 bin 400 sözleşmeli personel için açılan kadrolara rekor düzeyde başvuru yapıldı. Şimdi ise merak edilen en önemli konu, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kısa süre içinde duyuru yapması bekleniyor. Peki, 2025 GSB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı isim listesi ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...