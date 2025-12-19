GSS prim borçları silinecek mi, düzenleme kimleri kapsayacak?
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin beklenen düzenleme için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. 11. Yargı Paketi kapsamında ele alınan kanun teklifiyle, belirli bir tarihten önce oluşan GSS prim borçlarının tahsil edilmemesi gündemde. Yasalaşması halinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu adım, hem ana borçları hem de gecikme faizlerini kapsayarak sağlık hizmetlerine erişimde önemli bir rahatlama sağlamayı hedefliyor. Peki, GSS prim borçları silinecek mi, düzenleme kimleri kapsayacak? İşte detaylar...
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemenin Meclis’ten geçmesi durumunda, geçmiş yıllara ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının silinmesi planlanıyor. Yaklaşık 3,2 milyar liralık borç yükünü ortadan kaldırması beklenen düzenleme, ekonomik nedenlerle primlerini ödeyemeyen vatandaşlara nefes aldıracak. GSS borç affında hangi tarihin esas alınacağı ise merak konusu. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?
Özellikle vatandaşların çeşitli nedenlerle ödeyemediği ya da ödemeyi unuttuğu düşük tutarlı alacaklardan vazgeçilecek bu düzenlemenin, yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor.
GSS PRİM BORCUNDA SON DURUM NEDİR?
Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin yasalaşmasıyla, 1 Ocak 2016'dan önceye ait ödenmeyen 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek 11. Yargı Paketi olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin yasalaşmasıyla bazı genel sağlık sigortası primi borçlarına ilişkin düzenlemeye gidilecek.
GSS PRİM BORCU DÜZENLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Genel Sağlık Sigortası, 2012 yılında yürürlüğe girdi. Sigortalı bir işte çalışmayanlar resen genel sağlık sigortalısı sayılıyorlar. Genel Sağlık Sigortası prim borcu 10 yılı aşanlara yönelik düzenleme olacak.
GSS PRİM BORCU AF DÜZENLEMESİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?
Düzenlemeyle, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş genel sağlık sigortası primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.
Böylece, 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi borcu silinecek.
GSS PRİM BORCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?
GSS prim borcu olanlar e-Devlet üzerinden borçlarını takip edebiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra 'Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama' borç durumu bilgisi görüntülenebiliyor.