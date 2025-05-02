GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.