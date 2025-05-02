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        Haberler Bilgi Ekonomi GTA 6 ne zaman çıkacak? Açıklama geldi: GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi! İşte Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi

        GTA 6'nın çıkış tarihi ertelendi! GTA 6 ne zaman çıkacak?

        Rockstar Games'in serisi Grand Theft Auto, yıllar boyunca oyunseverlerin vazgeçilmezi olmayı başardı. Serinin son halkası olan GTA 6, uzun süredir merakla bekleniyordu. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? İşte GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 21:52 Güncelleme: 02.05.2025 - 21:52
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        GTA serisi, her yeni oyunuyla oyun dünyasında ses getirmeye devam ediyor. Son olarak GTA 5 ile büyük bir başarı yakalayan Rockstar Games, şimdi gözleri GTA 6’ya çevirmiş durumda. Oyuncular, oyunun çıkış tarihiyle ilgili açıklamayı sabırsızlıkla bekliyordu. İşte GTA 6 hakkında bilinen son detaylar...

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        GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Grand Theft Auto VI'nın çıkış tarihi 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı. Yapılan açıklamada " Bu tarihin beklediğinizden daha geç olduğunu bildiğimiz için çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto oyunu etrafındaki ilgi ve heyecan, tüm ekibimiz için gerçekten gurur verici oldu. Oyunu tamamlamak için gösterdiğiniz destek ve sabır için size teşekkür etmek istiyoruz.

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        Şimdiye kadar çıkardığımız her oyunda olduğu gibi, hedefimiz her zaman beklentilerinizi karşılamak ve aşmak oldu; Grand Theft Auto VI da bir istisna değil. Bu kalite düzeyini sunmak için fazladan zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılamanızı umuyoruz. Sizlerle yakında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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        GTA 6 İLK HANGİ PLATFORMLARA GELECEK?

        İlk etapta oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkacağı kesinleşmiş durumda. PC sürümü için ise henüz bir tarih verilmiş değil. Ancak önceki oyunlarda olduğu gibi, PC versiyonunun konsollardan birkaç ay sonra çıkması muhtemel görünüyor.

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