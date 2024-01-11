Güçlü bir gülüşün ardında: Dişsiz kadının motivasyon dolu hikayesi

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NASIL ÜNLÜ OLDU? 2021'de yayınladığı bir videoyla fenomen haline geldi ve "amacım takma diş deneyimini normalleştirmek, kahkaha yoluyla onu daha az tuhaf ve daha moral verici hale getirmek." diyerek kendini tanıttı. Jessica'nın, TikTok'ta 300 bine yakın takipçisi var. Videolarında inanılmaz dönüşümler yaratan makyajlarını paylaşıyor.

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DEĞİŞİMİNE İNSANLARIN YORUMU NE OLDU? Jessica, dramatik dönüşümünü sergiledikten sonra sosyal medyada sansasyon haline geldi. Takma dişlerini taktı ve inanılmaz bir makyajla süslendi. Takipçilerinden bazıları, onun çok güzel göründüğünü söylediler ve hatta bazı insanlar "öncesi" ve "sonrasının" iki farklı kişi olmadığına bile inanmadılar.