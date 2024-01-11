Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Güçlü bir gülüşün ardında: Dişsiz kadının motivasyon dolu hikayesi

        Güçlü bir gülüşün ardında: Dişsiz kadının motivasyon dolu hikayesi

        Tüm dişlerini çektiren 38 yaşındaki kadının bunu yapmasına ne sebep oldu, isteyerek mi yaptırdı yoksa mecbur mu kaldı? Bu işlemden sonra neler yaşadı ve sosyal medyada bu durumdan sonra nasıl paylaşımlar yapıyor? İşte sizin için, dişsiz kalan kadının hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yaşamın zorluklarına meydan okuyan bir kadın, tüm dişlerini çektirerek karşılaştığı zorlu sürecin üstesinden geldiğini sosyal medyada gösterdi. Gülüşünü kaybetse de, kendine olan güvenini asla yitirmeyen bu kadının hikayesi, estetik normları sorgulayan ve içsel güzellikle dış görünüş arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. İşte, detaylar...

        2

        JESSICA WHEELER İLE TANIŞIN

        Jessica Wheeler, Teksaslı 38 yaşında bir kadındır. Dişlerini çektirmek zorunda kalması nedeniyle internette "takma diş kraliçesi" olarak anılıyor. Son zamanlarda dönüşümünü göstererek birçok insanı şok etti. Jessica, takma diş yaptırmaya karar vermeden önce ilk olarak diş implantı yaptırmayı denedi ancak vücudu kabul etmedi.

        3

        NEDEN DİŞLERİ YOK?

        Jessica'nın birçok sağlık sorunu yaşamasının ardından sadece birkaç dişi kaldı. Süt ürünleri tüketemediği için vücudunda kalsiyum ve B12 eksikliği vardı, bunun yanı sıra D vitamini eksikliği de çekiyordu. Tüm bunlarla beraber, çenesindeki eklemlerin fonksiyon bozukluğu yüzünden kalan son dişlerini de çektirdi.

        4

        NASIL ÜNLÜ OLDU?

        2021'de yayınladığı bir videoyla fenomen haline geldi ve "amacım takma diş deneyimini normalleştirmek, kahkaha yoluyla onu daha az tuhaf ve daha moral verici hale getirmek." diyerek kendini tanıttı. Jessica'nın, TikTok'ta 300 bine yakın takipçisi var. Videolarında inanılmaz dönüşümler yaratan makyajlarını paylaşıyor.

        5

        DEĞİŞİMİNE İNSANLARIN YORUMU NE OLDU?

        Jessica, dramatik dönüşümünü sergiledikten sonra sosyal medyada sansasyon haline geldi. Takma dişlerini taktı ve inanılmaz bir makyajla süslendi. Takipçilerinden bazıları, onun çok güzel göründüğünü söylediler ve hatta bazı insanlar "öncesi" ve "sonrasının" iki farklı kişi olmadığına bile inanmadılar.

        6

        Bunun yanı sıra kötü yorumlar da mevcut ancak Jessica bu yorumları eskisi kadar umursamıyor. İnsanlara, diş gibi fiziksel özelliklerin kişiyi tanımlamadığını ve asıl önemli olanın kendin olmak olduğunu söylüyor.

        7

        SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN AMACI

        Jessica makyajını sadece estetik durması için yapmıyor, arkasında yatan başka sebepler de var. Sadece takma diş yaptırmayı düşünenler için değil, aynı zamanda kendisi gibi, aile içi şiddetten kurtulan diğer kişilere yardım etmek için deneyimlerini paylaşıyor. Görünüşle ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve bunlarla mücadele etmeye çalışıyor.

        8

        Ayrıca, yine kendisi gibi dişlerini kaybeden insanların görünürlüğünü artırarak onlara ilham olmak ve kendilerini oldukları gibi kabullenmelerini sağlamak istiyor.

        Kaynak: Mirror, Bright Side

        Fotoğraf kaynak: Instagram

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Psikiyatri hastası özel hastaneyi ateşe verdi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!