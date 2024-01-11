Güçlü bir gülüşün ardında: Dişsiz kadının motivasyon dolu hikayesi
Tüm dişlerini çektiren 38 yaşındaki kadının bunu yapmasına ne sebep oldu, isteyerek mi yaptırdı yoksa mecbur mu kaldı? Bu işlemden sonra neler yaşadı ve sosyal medyada bu durumdan sonra nasıl paylaşımlar yapıyor? İşte sizin için, dişsiz kalan kadının hikayesi...
Yaşamın zorluklarına meydan okuyan bir kadın, tüm dişlerini çektirerek karşılaştığı zorlu sürecin üstesinden geldiğini sosyal medyada gösterdi. Gülüşünü kaybetse de, kendine olan güvenini asla yitirmeyen bu kadının hikayesi, estetik normları sorgulayan ve içsel güzellikle dış görünüş arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. İşte, detaylar...
JESSICA WHEELER İLE TANIŞIN
Jessica Wheeler, Teksaslı 38 yaşında bir kadındır. Dişlerini çektirmek zorunda kalması nedeniyle internette "takma diş kraliçesi" olarak anılıyor. Son zamanlarda dönüşümünü göstererek birçok insanı şok etti. Jessica, takma diş yaptırmaya karar vermeden önce ilk olarak diş implantı yaptırmayı denedi ancak vücudu kabul etmedi.
NEDEN DİŞLERİ YOK?
Jessica'nın birçok sağlık sorunu yaşamasının ardından sadece birkaç dişi kaldı. Süt ürünleri tüketemediği için vücudunda kalsiyum ve B12 eksikliği vardı, bunun yanı sıra D vitamini eksikliği de çekiyordu. Tüm bunlarla beraber, çenesindeki eklemlerin fonksiyon bozukluğu yüzünden kalan son dişlerini de çektirdi.
NASIL ÜNLÜ OLDU?
2021'de yayınladığı bir videoyla fenomen haline geldi ve "amacım takma diş deneyimini normalleştirmek, kahkaha yoluyla onu daha az tuhaf ve daha moral verici hale getirmek." diyerek kendini tanıttı. Jessica'nın, TikTok'ta 300 bine yakın takipçisi var. Videolarında inanılmaz dönüşümler yaratan makyajlarını paylaşıyor.
DEĞİŞİMİNE İNSANLARIN YORUMU NE OLDU?
Jessica, dramatik dönüşümünü sergiledikten sonra sosyal medyada sansasyon haline geldi. Takma dişlerini taktı ve inanılmaz bir makyajla süslendi. Takipçilerinden bazıları, onun çok güzel göründüğünü söylediler ve hatta bazı insanlar "öncesi" ve "sonrasının" iki farklı kişi olmadığına bile inanmadılar.
Bunun yanı sıra kötü yorumlar da mevcut ancak Jessica bu yorumları eskisi kadar umursamıyor. İnsanlara, diş gibi fiziksel özelliklerin kişiyi tanımlamadığını ve asıl önemli olanın kendin olmak olduğunu söylüyor.
SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN AMACI
Jessica makyajını sadece estetik durması için yapmıyor, arkasında yatan başka sebepler de var. Sadece takma diş yaptırmayı düşünenler için değil, aynı zamanda kendisi gibi, aile içi şiddetten kurtulan diğer kişilere yardım etmek için deneyimlerini paylaşıyor. Görünüşle ilgili yanlış anlaşılmaların önüne geçmek ve bunlarla mücadele etmeye çalışıyor.
Ayrıca, yine kendisi gibi dişlerini kaybeden insanların görünürlüğünü artırarak onlara ilham olmak ve kendilerini oldukları gibi kabullenmelerini sağlamak istiyor.
Kaynak: Mirror, Bright Side
Fotoğraf kaynak: Instagram