Gücün, başarının ve şöhretin yolu: Büyük ödül törenlerinde neden "kırmızı" halı serilir?

GÜNÜMÜZDE KIRMIZI HALI NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Bugün kırmızı halı, yalnızca bir karşılama alanı değil; moda, güç, prestij ve görünürlük sahnesidir. Ünlüler için bir vitrin, markalar için bir reklam alanı ve izleyiciler için görsel bir şölene dönüşmüştür. Yüzyıllar önce krallara serilen bu yol, artık modern çağın yıldızlarını ağırlıyor.