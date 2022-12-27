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Haberler Gündem Ankara Güdül ve Nallıhan'a EGO seferleri başlıyor
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Ankara'nın Güdül ve Nallıhan ilçelerine EGO otobüs seferleri başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), EGO Genel Müdürlüğüne bağlı belediye otobüslerinin, Güdül ve Nallıhan ilçelerine ring seferlerine başlayacağını duyurdu

Güdül ve Nallıhan'a EGO seferleri başlıyor
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AA

Ankara'nın Güdül ve Nallıhan ilçelerine, EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı belediye otobüslerinin ring seferleri perşembe gününden itibaren başlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamada, "615 Güdül-Ulus" hat numaralı belediye otobüslerinin, "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş Yolu, Güdül" güzergahını kullanarak Güdül ilçesine, "677 Nallıhan-Ankara" hat numaralı belediye otobüslerinin ise "Ulus, İstanbul Yolu, Ayaş, Beypazarı, Çayırhan, Nallıhan" güzergahını kullanarak Nallıhan ilçesine hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.

Seferlerin, 29 Aralık Perşembe günü itibarıyla başlayacağı, araçların hareket saatleri ve güzergah bilgilerine ise EGO CEP'TE uygulaması ve EGO Şehir İçi Ulaşım Web Bilgi Sisteminden erişim sağlanabileceği kaydedildi.

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