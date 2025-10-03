Gül Gölge sahil yürüyüşünde
Bebek'te objektiflere yansıyan Gül Gölge, basın mensuplarına gülümseyerek selam verdi ve sahil yürüyüşüne devam etti
Giriş: 03.10.2025 - 19:06 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:06
Sunucu ve emekli manken Gül Gölge, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark eden Gölge, kameralara gülümseyerek; "Kolay gelsin" dedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken ünlü isim, kısa sohbetin ardından sahil boyunca yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.
