Gülben Ergen: Albümü yetiştirmeye çalışıyorum

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şarkıcı Gülben Ergen, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi. Yeni albümü için toplantı yapan Ergen, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Albümün kapak fotoğrafları için toplantı yaptığını söyleyen Gülben Ergen, dünyada değişen, gelişen bir ses olduğunu, bir müzik anlayışı olduğunu bu albümü ile bu yeniliği yakaladığını söyledi.

"Yeniliğe uymayan kaybolur. Ben de yeni değişen müzik anlayışını bu albümünde yakaladım" diyen Ergen, "Pandemi, ülkenin durumu derken albümü çıkarmak için çok bekleyecektim. Beklemeye gerek görmedim çünkü pandemi daha bitecek gibi durmuyor. Ben de yılbaşına albümü yetiştirmeye çalışıyorum. Şu an albümün içeriği hakkında fazla bir açıklama yapmayacağım" ifadelerini kullandı.

"Stüdyoya girdim. Yılbaşına yetiştirmeyi çabalıyoruz. Bir sürü engel vardı ama beklemek istemedim" diyen şarkıcı, albüm için Mustafa Sandal ile bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Ergen, Mustafa Sandal'ın hangi şarkısının albümde yer alacağının henüz belli olamadığını söyledi.