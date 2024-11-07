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        Haberler Magazin Gülben Ergen'den tepkilere yanıt! Narin Güran davasına katılmıştı - Magazin haberleri

        Gülben Ergen'den tepkilere yanıt

        Narin Güran davasını takip etmeye giden ve mahkeme salonu önünde tepkiyle karşılaşan Gülben Ergen eleştirilere yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 18:16 Güncelleme: 07.11.2024 - 18:16
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        Gülben Ergen'den tepkilere yanıt
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        Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran davası Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan itirafçı komşuları Nevzat Bahtiyar hakim karşısına çıkıyor. Davayı tüm Türkiye de yakından takip ediyor.

        Davayı takip edenler arasında Gülben Ergen de vardı. Ergen'in mahkeme salonuna alınması tepkilere neden oldu.

        Ünlü şarkıcı tepkilerle ilgili açıklama yaptı. Gülben Ergen, "Elbette evden klavye başı kahramanlığı yapmayıp, bir gece öncesinden sahaya geldim! 78 gündür içselleştirdiğim Narin kızımızın davasına sahip çıktım. Gece yarısı mezarını ziyaret ettim. Ünümle burada değilim! Ünlüler böyle yapmaz zaten. Vicdanım, merhametim, anneliğim, derneğim 'Çocuklar Gülsün Diye' diye sorumluluklarım gereği buradayım! Kimlik belgemi de adli sicil belgemi de günler öncesinden teslim ederek ve izin alarak! Narin davası hepimizin" ifadelerini kullandı.

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