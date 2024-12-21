Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Gülben Ergen, Bebek'teydi. Kaş tasarımcısından çıkan Gülben Ergen, gazetecilerle de ayaküstü sohbet etti. Ergen, geçtiğimiz haftalarda yurt dışı konserleri için ülke ülke gezmişti. Şarkıcı; "Japonya, Sidney konserlerimiz vardı. Çok uzun yollar gittik geldik. Yorulduk, birazcık da eğlenelim istedik güzel güzel videolar da çektik" dedi. Ayağındaki terlikleriyle dikkat çeken Gülben Ergen; "Terliklerimi beğendiniz mi?" dedi.