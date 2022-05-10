Gülçin Ergül: Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir...

"Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir" 0:00 / 0:00

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Gökyüzünden gelen bir kelebek yardımıyla sevdiği adama ulaşmaya çalışan ve aşkını kelebekler aracılığı ile gökyüzüne uğurlayan bir sevgilinin hikayesinin anlatıldığı klip, izleyenleri duygulandırdı.

İlacının müzik olduğunu belirten Gülçin Ergül, 5 ay önce hayatını kaybeden erkek arkadaşına ithafen yaptığı şarkısı için, "Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir..." dedi.

Çekimleri Belgrad ormanı ve Demirciköy Sahili'nde 10 saatte gerçekleşen klibin yönetmen koltuğunda ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin oturdu. Ergül, kapak fotoğrafı için Safa Gülsoy'a, klip fotoğrafları için Metin Kuşcu'nun objektifine poz verdi.

Bir süredir ara verdiği sahne performanslarına yeniden başlayan Gülçin Ergül, 20 Mayıs Cuma Konya'da ve 21 Mayıs Cumartesi akşamı da Maltepe'de büyük halk konserinde sevenleriyle buluşacak.