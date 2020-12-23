Gülçin Ergül: Yeni yılda yepyeni bir sayfa aç

"Yeni yılda yepyeni bir sayfa aç" 0:00 / 0:00

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Yepyeni albümü "Davet" ile beğeni toplayan Gülçin Ergül, bu kez sürpriz bir yeni yıl şarkısı ile müzikseverlerin karşına çıkmaya hazırlanıyor.

25 Aralık Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkının; sözü ve müziği Gülçin Ergül ve Ezgi Ayce'ye ait olan "Yeni Yılın Kutlu Olsun"un düzenlemesi ise Emre Bayar'a ait.

"Yeni yılda yepyeni bir sayfa aç, geriye bakma yarına odaklan, negatif ne varsa kalsın ardında" diyen Gülçin Ergül; koronavirüs salgını ile geçen bu zor yılda dinleyicilerine moral ve umut aşılıyor.