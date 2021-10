"HAYATIMA KATTIĞIN HER ANIYA MİNNETTARIM"

Sevgilisinin doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcı, birlikte yer aldıkları fotoğrafı yayınlad. Arslan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

İki sene geçmiş bu fotoğrafın üstünden. Oysa ki benim içimden daha iki saat bile geçmedi. Öyle de her hissimi tazecik tuttun. Bir kere de kalbimi kırmadın ya ne diyeyim gözlerim doluyor şunu yazarken. İnşallah ben de seni incitmemişimdir, sen kalbi pamuklara sarılacak insansın. Varlığına, hassasiyetine, hayatıma kattığın her ana ve her anıya çok minnettarım. Kısacık yaşama nasıl sığdırayım bu güzel sevgiyi bilmiyorum, 'Bitanecik ömrüm var keşke bitanecik daha olsaydı' dedim İzzet. İyi ki doğdun.

"ÇOK SEVİYORUM SENİ"

Ünlü şarkıcını paylaşımına kayıtsız kalmayan Başlak ise, sevgilisine "İnsan herhangi bir şeyi en çok ne kadar sevebilirse o kadar seviyorum seni." sözleriyle karşılık verdi.