Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un bu akşam yayınlanmaması sevenlerini üzdü. Programın takipçileri 'Güldür Güldür bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte merak edilen soruların cevabı...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?
Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un yayın günü değiştiği için bu akşam yayınlanmayacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Ekranların ilgiyle takip edilen programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanacak.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW FRAGMAN
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021 SALI
08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse
10:00 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Bir Şansım Olsa
13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22:15 Köyden İndim Şehre
00:00 Amansız Takip
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