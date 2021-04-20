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Güldür Güldür Show bu akşam neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Güldür Güldür Show neden yok? Sorusu merak ediliyor. Her salı akşamı yeni bölümü yayınlanan komedi klasiği Güldür Güldür Show bu akşam yayınlanmayacak. SHOW TV yayın akışında Güldür Güldür Show yerine Hababam Sınıfı filmi olması üzerine izleyiciler merak ediyor; Güldür Güldür yeni bölüm ne zaman? Güldür Güldür bu akşam neden yok? İşte 20 Nisan 2021 Show TV yayın akışı...

Güldür Güldür Show bu akşam neden yok? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show’un bu akşam yayınlanmaması sevenlerini üzdü. Programın takipçileri 'Güldür Güldür bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman?' Sorularına yanıt arıyorlar. İşte merak edilen soruların cevabı...

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Show TV ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Show'un yayın günü değiştiği için bu akşam yayınlanmayacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlanacak.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW FRAGMAN

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20 NİSAN 2021 SALI

08:30 Ebru Akel’le Kadın İsterse

10:00 Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan’la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Köyden İndim Şehre

00:00 Amansız Takip

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