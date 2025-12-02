'Güldür Güldür Show'da 'Adile Naşit' sürprizi

BKM yapımı, yönetmenliğini Çağan Irmak’ın üstlendiği, senaryosunu Nermin Yıldırım’ın kaleme aldığı ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile Naşit’ filmi 5 Aralık’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Yapımını yine BKM’nin üstlendiği ve yıllardır SHOW TV ekranların en sevilen eğlence programı olmayı sürdüren 'Güldür Güldür Show’a Meltem Kaptan konuk oldu.

Adile Naşit’i canlandıran başarılı oyuncu Meltem Kaptan, programın sunucusu Ali Sunal ile sahnede bir araya gelince stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı.

Meltem Kaptan’ın Adile Naşit’i canlandırırken hissettiklerini anlattığı, Ali Sunal’ın babası Kemal Sunal ile Adile Naşit’in yıllara dayanan dostluğuna dair paylaştıkları seyircilere hem kahkaha hem de hüzün dolu anlar yaşattı.

Sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan fakat hayatında büyük sınavlardan geçen Adile Naşit’in yaşamının farklı dönemlerini Çağan Irmak’ın duygu yüklü bakışıyla beyaz perdeye taşıyan filmin biletleri satışa çıktı, salı günü ise ön gösterimi gerçekleşecek.