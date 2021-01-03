Show TV'nin 7'den 77'ye büyük bir keyifle izlenen ve Pazar akşamları ekranlara gelen eğlence programı Güldür Güldür Show, bu akşam son bölümüyle ekranlara geliyor. Peki izleyicilerin merakla hakkında araştırma yaptığı Güldür Güldür Show yeni bölümü bu akşam neden yok?

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

Güldür Güldür Show'un bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler programın yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Sevilen eğlence programı bu hafta yılbaşı dolayısıyla yayınlanan özel bölümü nedeniyle bu akşam yayınlanmıyor.

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Güldür Güldür Show'un bu akşam yayınlanmayan yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre yeni bölüm 10 Ocak Pazar akşamı yayımlanacak...