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HaberlerGündem3. SayfaBALIKLAMA DALDI! Son dakika: Kahramanmaraş'ta kar sevinci
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Kar sevinci! Balıklama atladı!

Kahramanmaraş’ta kar yağışına sevinen bir vatandaş, evinin penceresinden karla kaplı alana balıklama atladı. Birkaç metre kar içinde yüzmeye çalışan vatandaş daha sonra kar içinden kahkaha atarak çıktı. Kar sevinci yaşayan adamın o anları komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

BALIKLAMA DALDI! Son dakika: Kahramanmaraş'ta kar sevinci
Kar sevinci! Balıklama atladı!
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İHA

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacı Ömer Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın kar yağışı sevinci ilginç anlara sahne oldu. Evinin penceresini açıp kar gözlüğünü takan bir vatandaş, 'balıklama' diye tabir edilen atlayışla kendini karın üzerine bıraktı.

O ANLARI KAMERAYA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre birkaç metre kar içinde yüzmeye çalışan vatandaş daha sonra kar içinden kahkaha atarak çıktı.
Kar sevinci yaşayan adamın o anları komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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