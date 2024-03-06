Güllaç tarifi: Tam kıvamında güllaç tarifi, malzemeleri ve püf noktası
Ramazan ayının vazgeçilmezi haline gelen güllaç tarifi ile araştırılıyor. Geleneksel türk tatlılarından biri olan güllaç yapımının olmazsa olmaz malzemelerden birisi gül suyudur. Taze mevsim meyveleri veya kuru kayısı, kuru incir gibi meyvelerle harmanlayınca misafirlere ikram edilebilecek zengin bir malzeme de çıkmış oluyor. Peki Kıvamında güllaç nasıl yapılır? İşte pratik, tam kıvamında, evde yapılabilecek güllaç tarifi, malzemeleri ve püf noktası
Güllaç tarifi ve malzemeleri ile oldukça özen gerektiren ve ince işçilik isteyen bir tatlıdır. Osmanli döneminden günümüze kadar gelen güllaç malzemeleri arasında mısır nişastası, gül suyu, süt ve şeker yer alıyor. Pratik, kolay ve lezzetli güllaç tarifi araştırması yapmak isteyenler Ramazan ayına özel tatlı yapmak istiyor. İşte lezzetli güllaç tarifi, malzemeleri ve yapımı
GÜLLAÇ TARİFİ
Malzemeler;
3 litre süt,
750 gram toz şeker,
5-6 çorba kaşığı gül suyu,
7 çorba kaşığı toz Antep fıstığı ya da toz fındık,
12 yaprak güllaç,
10-12 adet gül yaprağı
GÜLLAÇ YAPILIŞI
Uygun bir tencerenin içerisine sütü ve şekeri ilave edip ılıyana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.
Ilıyan sütlü karışımın içerisine gül suyunu koyun ve karıştırın.
Güllacın ilk yaprağının parlak tarafı üste gelecek şekilde tepsinize yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz sütlü sostan kepçe yardımıyla alıp üzerinde gezdirin.
Geriye kalan 11 yaprak güllaç içinde aynı işlemi sırasıyla devam ettirin ve tüm sütlü sosu eşit şekilde pay ederek yedirin.
Tüm işlemler bittikten sonra güllacı bir kenara alıp, sosunu çekmesi ve lezzetlenmesi için 1-2 saat eğer mümkünse bir gece buzdolabında bekletin.
Sosunu iyice çeken güllacın üzerine toz kuruyemişleri serpin ve gül yaprakları ile süsleyin.
GÜLLAÇ PÜF NOKTASI
Güllacın en önemli noktası diyebileceğimiz şey şerbeti olduğundan şerbetinizi mutlaka taze sütle yapmaya özen gösterin eğer mümkünse günlük taze süt kullanmanız sizi en iyi sonuca ulaştıracaktır.
Sütünüz ne çok sıcak ne de soğuk olmalı. En ideal kıvam için sütünüz mutlaka serçe parmağınızı yakmayacak kıvamda ılık olmalı. Soğuk süt kullandığınız takdirde güllacımız yumuşamayacak, sıcak süt kullandığınız takdirde ise lapa olacak.