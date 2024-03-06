GÜLLAÇ YAPILIŞI

Uygun bir tencerenin içerisine sütü ve şekeri ilave edip ılıyana kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Ilıyan sütlü karışımın içerisine gül suyunu koyun ve karıştırın.

Güllacın ilk yaprağının parlak tarafı üste gelecek şekilde tepsinize yerleştirin ve hazırlamış olduğunuz sütlü sostan kepçe yardımıyla alıp üzerinde gezdirin.

Geriye kalan 11 yaprak güllaç içinde aynı işlemi sırasıyla devam ettirin ve tüm sütlü sosu eşit şekilde pay ederek yedirin.

Tüm işlemler bittikten sonra güllacı bir kenara alıp, sosunu çekmesi ve lezzetlenmesi için 1-2 saat eğer mümkünse bir gece buzdolabında bekletin.

Sosunu iyice çeken güllacın üzerine toz kuruyemişleri serpin ve gül yaprakları ile süsleyin.