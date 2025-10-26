Güllü'nün kızı ve arkadaşından suç duyurusu

26 Eylül'de Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden, 'Güllü' adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili hukuki süreci etkileyecek açıklama ve paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Merhume şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun avukatı Merve Uçanok, yaptığı yazılı açıklamada, Gül Tut'un ölümüyle ilgili hukuki süreci etkileyecek paylaşımlar yapan, televizyon programlarına çıkarak açıklamalarda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

"İTİBAR SUİKASTINA DÖNÜŞTÜ"

Merve Uçanok, Gül Tut'un yaşanan elim hadise sonucu hayatını kaybetmesinin başta müvekkilleri olmak üzere tüm ülkede derin bir üzüntü oluşturduğunu belirterek, yaklaşık bir aydır çeşitli basın organları ve sosyal medyada müteveffanın kızı olan Tuğyan Ülkem Gülter ve manevi kızı Sultan Nur Ulu hakkında gerçeğe ve dosyadaki delil durumuna tamamen aykırı, haksız ve vicdanları yaralayıcı bir dezenformasyon sürecinin yürütüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti: Bu durum, müvekkillerimiz hakkında adeta bir linç kampanyasına ve itibar suikastına dönüşmüştür. Konuyla hiçbir bağlantısı bulunmayan kişilerin görsel ve sosyal medyada kanal kanal gezerek yaşanan olay üzerinden prim yapmaya çalıştığı, hukuki süreç ve hakikati çarpıtarak açıklamalarda bulunduğu görülmüştür. Bu süreçte, salt izlenme ve tıklanma kaygısı ile yapılan maddi gerçeklikten kopuk yayınlar, yürütülen adli soruşturmayı etkilediği ve müvekkillerimizin özel hayatlarına saygı duyulmasını talep etme haklarını ihlal ettiği gibi, zaten büyük bir acı ve yas içerisindeki, annesini kaybetmiş olan müvekkillerimizin manevi dünyalarında da telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermektedir. Her birey gibi, yaslarını yaşamalarını ve devam etmeye çalıştıkları günlük hayatlarını sağlıklı biçimde sürdürmelerini imkansız kılmaktadır.