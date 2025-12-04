Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni görüntüler
SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında, Güllü'nün ölüm anınına dair yeni kamera kayıtları ilk kez yayınlandı. Güvenlik kamerasının kayıtları, ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili soru işaretlerini daha da artırdı
26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Hemen hemen her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Gazeteci Sevilay Yılman, Güllü'nün yaşadığı apartmanda bulunan güvenlik kamerasının görüntülerine ulaştı. İlk kez SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında paylaşılan görüntülerde, Güllü'nün evinden gelen bağrışmalarla ünlü şarkıcının bedeninin yere düştüğü anda çıkan ses duyuluyor.
Güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıkan önemli detay ise Güllü'nün evinden gelen sesler ile ünlü şarkıcının bedeninin yere düştüğü anda gelen sesin arasında 7 saniye fark olmasıydı. 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah'a konuk olan Adli Mimarlık Uzman Hakan İzgi; "6'ncı kattan bir insanın yere düşmesi kesinlikle 7 saniye sürmez. 1.5 - 2 saniye arasındadır bu süre. Bu görüntülerden sonra artık şüphe kalmadı kanaatindeyim. Bir insan ayağı bir yere takılırken bile ses çıkarır. Güllü'den bir ses çıkmaması da çok garip. O, 7 - 8 saniyelik aralıkta bir mücadele olmuş gibi. Bu çok önemli bir delil" dedi. Sevilay Yılman da; "Ben bu görüntülerin artık kesin kanıt sayılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Güllü'nün evininin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği gece, şarkıcının evinde kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan bulunuyordu. Tuğyan Ülkem Gülter, savcılığa verdiği ifadede; "Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum" demişti.Tuğyan Ülkem Gülter
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Bircan Dülger'e annesinin ölmesini istediğine dair mesajlar yolladığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine yine ifadeye çağrılan Gülter; "Gösterilen mesajlar bana ait, kabul ediyorum ama ben bu mesajları ara ara annemle tartıştığım zamanlarda yazıyordum. Annemi öldürmedim. Ben iki buçuk saat savcıya ifade verdim. Eğer bunlar doğru olsaydı, savcı beni bırakır mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.