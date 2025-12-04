Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni görüntüler

26 Eylül’de Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Hemen hemen her gün yeni bir iddianın ortaya atıldığı olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Güllü'nün yaşadığı apartmanda bulunan güvenlik kamerasının görüntülerine ulaştı. İlk kez SHOW TV'de yayınlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında paylaşılan görüntülerde, Güllü'nün evinden gelen bağrışmalarla ünlü şarkıcının bedeninin yere düştüğü anda çıkan ses duyuluyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıkan önemli detay ise Güllü'nün evinden gelen sesler ile ünlü şarkıcının bedeninin yere düştüğü anda gelen sesin arasında 7 saniye fark olmasıydı. 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah'a konuk olan Adli Mimarlık Uzman Hakan İzgi; "6'ncı kattan bir insanın yere düşmesi kesinlikle 7 saniye sürmez. 1.5 - 2 saniye arasındadır bu süre. Bu görüntülerden sonra artık şüphe kalmadı kanaatindeyim. Bir insan ayağı bir yere takılırken bile ses çıkarır. Güllü'den bir ses çıkmaması da çok garip. O, 7 - 8 saniyelik aralıkta bir mücadele olmuş gibi. Bu çok önemli bir delil" dedi. Sevilay Yılman da; "Ben bu görüntülerin artık kesin kanıt sayılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.