        Haberler Magazin Güllü'nün son klibinin kamera arkası görüntüleri - Magazin haberleri

        Güllü'nün son klibinin kamera arkası görüntüleri

        Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, 'Eylül Zamanı' adlı şarkısı klibinin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:19
        Son klibinin kamera arkası görüntüleri
        26 Eylül'de yaşamını yitiren Güllü’nün, 14 Eylül’de Yalova’da çekilen ‘Eylül Zamanı’ şarkısının klibi için kamera karşısına geçtiği öğrenildi. Klibin kamera arkası görüntülerinde, Güllü’nün titizlikle saç ve makyaj hazırlığı yaptığı, sahne öncesi kostümlerini özenle seçtiği anlar yer aldı.

        Kızı Tuyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun da çekimler boyunca şarkıcının yanından ayrılmadığı, hazırlanmasına yardımcı olarak, ona destek olduğu görüldü.

        Güllü'nün hazırlığı sırasında; "Saç yapılmadı daha. Nasıl renk? Güzel değil mi? Tam sonbahar rengi" dediği, klipte kullanacağı kostüm ve takıları ise özenle seçtiği görüldü. Klip çekimleri sırasında ekipten birinin, "Nasıl gidiyor ablam?" sorusuna ise Güllü’nün; "İyiyim, mükemmel, mükemmel" diye, yanıt verdiği duyuldu.

        #Güllü
