        Gülnar'da her mahalleye taziye çadırı | Son dakika haberleri

        Gülnar Belediyesi "Her Mahalleye Taziye Çadırı Projesi"ni hayata geçirdi

        Mersin'in Gülnar Belediyesi, "Her Mahalleye Taziye Çadırı" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta 10 mahalleye ücretsiz taziye çadırı kuruldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 13:11 Güncelleme: 17.09.2025 - 13:11
        Gülnar'da her mahalleye taziye çadırı
        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge tarafından başlatılan "Her Mahallemize Taziye Çadırı" projesi kapsamında ilk etapta 10 mahalleye ücretsiz taziye çadırı tahsis edildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar Kadınlar Lokali'nde düzenlenen törenle mahalle muhtarlarına teslim edilen çadırların içinde masa ve sandalyeler de bulunuyor. Böylece çadırlar, sadece cenaze törenlerinde değil, aynı zamanda düğün ve mevlüt gibi toplumsal etkinliklerde de kullanılabilecek.

        Törende konuşma yapan Belediye Başkanımız Fatih Önge, bu projeyle Gülnar'da bir ilki daha gerçekleştirdiklerini belirtti. "Her Mahallemize Cenaze Çadırı projesi kapsamında ilk olarak 10 mahalle muhtarımıza teslim ettik. Gülnar Belediyesi olarak gönüllere dokunmaya devam edeceğiz" diyen Önge, projenin tüm ilçe genelinde yaygınlaştırılacağını sözlerine ekledi.

