Gülperi 11. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümde Can'ın kurtulmak için çabası ve Gülperi'nin oğlunun yazdığı mektup karşısında yaşadığı üzüntü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Son bölümün ardından gözler Gülperi 12. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki, cezaevinden çıkan Ejder, Can'ı serbst bırakacak mı? Gülperi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...

GÜLPERİ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Gülperi’nin 11. Bölümünde; Can için sürpriz bir doğum günü hazırlayan Gülperi, oğlunun kaçırıldığını anlayınca yıkılır. Onu bulmak için her yolu deneyen Gülperi, oğlunu kurtarmak için zorlu bir karar vermek zorunda kalır. Can’ın kaçırılmasından kendini sorumlu tutan Bedriye kahrolurken, Hasan gözünü kırpmadan Ejder’in peşine düşer. Bu takipte Seyit de kendisine destek verir. Gülperi’ye destek olmak isteyen Kadir, Yakup sayesinde Şeyma’nın ne kadar kötü olabileceğini bir kere daha fark eder. Duyduklarına inanamayan Kadir, Şeyma'yla geri dönüşsüz bir yola girmek zorunda kalır. Gülperi her şeye rağmen oğluna kavuşmak için umutlarını ayakta tutsa da, onu Can'la ilgili çok kötü bir haber beklemektedir.

GÜLPERİ 11. BÖLÜM İZLE!

GÜLPERİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gülperi 12. bölüm fragmanı son bölümde yaşanaların ardından reyting rekorları kıran dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen ise ölüm tehlikesi ile burun buruna gelen Can'ın ölüp ölmeyeceği... Ancak, yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Gülperi 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

