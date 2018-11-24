Gülperi 11. bölümle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Son bölümde Can'ın kurtulmak için çabası ve Gülperi'nin oğlunun yazdığı mektup karşısında yaşadığı üzüntü izleyenlere duygusal anlar yaşattı.
Son bölümün ardından gözler Gülperi 12. bölümde yaşanacaklara çevrildi. Peki, cezaevinden çıkan Ejder, Can'ı serbst bırakacak mı? Gülperi 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte cevabı...
GÜLPERİ 11. BÖLÜM ÖZETİ
Gülperi’nin 11. Bölümünde; Can için sürpriz bir doğum günü hazırlayan Gülperi, oğlunun kaçırıldığını anlayınca yıkılır. Onu bulmak için her yolu deneyen Gülperi, oğlunu kurtarmak için zorlu bir karar vermek zorunda kalır. Can’ın kaçırılmasından kendini sorumlu tutan Bedriye kahrolurken, Hasan gözünü kırpmadan Ejder’in peşine düşer. Bu takipte Seyit de kendisine destek verir. Gülperi’ye destek olmak isteyen Kadir, Yakup sayesinde Şeyma’nın ne kadar kötü olabileceğini bir kere daha fark eder. Duyduklarına inanamayan Kadir, Şeyma'yla geri dönüşsüz bir yola girmek zorunda kalır. Gülperi her şeye rağmen oğluna kavuşmak için umutlarını ayakta tutsa da, onu Can'la ilgili çok kötü bir haber beklemektedir.
GÜLPERİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Gülperi 12. bölüm fragmanı son bölümde yaşanaların ardından reyting rekorları kıran dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. En çok merak edilen ise ölüm tehlikesi ile burun buruna gelen Can'ın ölüp ölmeyeceği... Ancak, yeni bölümle ilgili önemli ipuçlarını taşıması beklenen Gülperi 12. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.