Gülperi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eyüp ve Kadir’in hesaplaşmasının bitmediği, Gülperi’nin Eyüp’ü sevmediğini söylediği tanıtımda Hasan, Artemis’i alevler arasından kurtarıyor. Hasan, kendinde olmayan Artemis için gözyaşı dökerken Kadir, Hasan’ı yanlış bir şey yapmaması için uyarıyor. Hasan ve Gökhan, büyük bir tehlike altına girerken, Seyit ve Şeyma yakınlaşması dikkat çekiyor. El ele tutuşan Kadir ve Gülperi’nin heyecanı ise gözlerinden okunuyor.

GÜLPERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yönetmenliğini Metin Balekoğlu’nun, senaristliğini Sema Ergenekon ve Eylem Canpolat’ın üstlendiği Gülperi'nin yeni bölümü Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

GÜLPERİ'NİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Gülperi’nin Cuma akşamı ekrana gelen 19. bölümünde Kadir bir yandan işlemediği bir suç yüzünden cezalandırılmış olmasını hazmetmeye çalışırken bir yandan Gülperi’nin cevabının ne olacağına dair büyük bir heyecan duydu. Kadir’in peşinden giden ve evlenme teklifini kabul eden Gülperi, Kadir’e “Evet!” diye haykırırken, ikilinin sevgilerini dile getirdiği anlar beğeni topladı. Gülperi, Kadir’e yardım etmek için ipucu ararken Hasan, kaçırılan Artemis’i bulmaya çalıştı. Artemis’in kaçırıldığını öğrenen Kadir, Hasan’la birlikte onu kurtarmak için elinden geleni yaptı.

Kadir, Artemis’i kaçıranların olduğu yeri Hasan’a söylerken, Hasan Kadir’den aldığı yardımla Artemis için canını tehlikeye atmaktan çekinmedi. Bu sırada Kadir’i kurtaracak olan görüntüleri bulan Gülperi, Eyüp’ün kendisini gizlice izlediğinden habersiz emniyete doğru yola çıktı. Hasan, Artemis’i bulmak için gözünü karartırken, Artemis alevlerden kurtulmak için çırpınıyordu. Hasan sonunda Artemis’e ulaşarak, kendini alevlerin içine attı. Gülperi’nin önüne çıkan Eyüp onu engellemekte kararlıydı.

GÜLPERİ 19. BÖLÜM