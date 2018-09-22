Usta isimleri kadrosunda buluşturan Gülperi, 2. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekrana geldi. Gülperi'nin kızı Bedriye'yi geri almak içn kayınpederi Yakup Bey'e karşı verdiği mücadelenin ardından gözler 3. bölüme çevrildi. Peki; Gülperi 3. bölümde neler yaşanacak? Gülperi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

GÜLPERİ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ekrana geldiği ikinci bölümle izleyicileri duygu dolu bir atmosfere sürkleyen Gülperi'nin 3. bölümü şimdiden merak konusu oldu. Gülperi, çocukları için girdiği mücadele karşısında yine çocuklarını ve kayınpederi Yakup Bey'i buldu. Gülperi verdiği savaşı kanabilecek mi? Akıllardaki soruların başında ise bu geliyor. Soruların cevabı için 2. bölümün ardından gözler Gülperi 3. bölüme çevrildi. Ancak hemen belirtelim ki Gülperi 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Yakup’un planıyla gözünün önünde kaçırılan Bedriye’nin peşinden Taşkınhan’a giden Gülperi, yıllardır maruz kaldığı düşmanlık ve kinle yeniden mücadele etmek zorunda kalır.

Velayet davasını kazanan Gülperi’yi artık daha zor günler beklemektedir. Yakup’un planıyla gözünün önünde kaçırılan Bedriye’nin peşinden Taşkınhan’a giden Gülperi, yıllardır maruz kaldığı düşmanlık ve kinle yeniden mücadele etmek zorunda kalır. Bedriye’yi ararken elinden gelen her şeyi yapar ve bu durum Yakup’u çok sinirlendirir.

Kadir bu mücadelede Gülperi’nin yanında olup ona en büyük desteği veren kişi olmaya devam eder, Taşkınhan’a birlikte giderler. Ancak kendi ailesindeki sorunlar da onun yokluğunda kontrolü dışında büyümektedir. Hasan ve Can da anneleriyle birlikte Taşkınhan’a giderler. Ancak Hasan dedesinin evinde kalabilmek için elinden geleni yapmaya hazırdır.

Gülperi dik durarak Yakup’a direnmeye devam eder. Yakup’un planı ise Bedriye’yi yeğeni Ali’yle evlendirmektir. Yakup Gülperi’nin inatçı ruhuyla baş edebilmek için Bedriye’ye kavuşması karşılığında ona bir teklifte bulunur. Bu teklif karşısında Gülperi çok zor bir seçimle baş başa kalacaktır.

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