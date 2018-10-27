Show TV'nin severek izlenen dizisi Gülperi, yeni bölümünde de izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Dizinin son bölümünde heyecanın ve hüznün eksik olmaması, yaşam savaşı veren Gülperi'ye neler olacağı merakla bekleniyor. Peki, Gülperi 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte diziye dair tüm detaylar...

GÜLPERİ 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Geçtiğimiz akşam 7. bölümü ile ekranlara gelen dizinin 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

GÜLPERİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Aldığı bıçak darbesiyle hayatı tehlikeye giren Gülperi’nin durumu, Hasan’ı oldukça korkutur. Gülperi çaresiz halde hastane odasında yatarken, Hasan da annesine ve kardeşine yapılanların hesabını sormak için Ali’nin peşine düşer. Fakat bu durum başına daha büyük belaların açılmasına neden olur. Gülperi’nin bıçaklandığını öğrenen Kadir, her şeyi bir kenara bırakır ve Gülperi ile ailesine yardım etmenin yollarını arar. Fakat bu durum iş arkadaşlarının dikkatinden kaçmaz. Bedriye annesinin başına gelenler yüzünden suçluluk duyarken, Can’ın dua etmekten başka seçeneği yoktur. Gülperi’nin ve çocuklarının başına gelenleri fırsat bilen Yakup ise Hasan’ın velayetini almak için yeni fırsatların peşine düşer. Şeyma ise Gülperi’yi Kadir’den uzak tutma planlarına devam etmektedir. Hayat ise Gülperi’yi bu kez hiç beklemediği bir yerden vuracaktır.

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