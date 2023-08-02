Gülse Birsel'i sitem ettiren benzerlik

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Gülse Birsel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Merak edenlere açıklayayım. Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi. Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.