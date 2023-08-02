Gülse Birsel'i sitem ettiren benzerlik
Gülse Birsel, sosyal medyada 'sadrazam torunu' olduğunu iddia eden Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'a benzetildi. Birsel açıklama yaptı
Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrendi.
43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, İzmir'in Çesme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu iddia etti.
Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 'Aile Arasında' filminde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetildi. Gülse Birsel, sosyal medyada gündem oldu.
Gülse Birsel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Merak edenlere açıklayayım. Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi. Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.