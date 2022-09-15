Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.

ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."