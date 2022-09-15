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Gülşen karakolda imza verdi

İmam Hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 21 Ekim'de başlayacak davada 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak olan Gülşen hakkında verilen ev hapsi kararı, adli kontrol şartıyla sonlandırılmıştı. Ünlü şarkıcı, adli kontrol için bugün Levent Polis Merkezi'ne giderek imza verdi

Gülşen karakolda imza verdi! Ev hapsi kaldırılmıştı - Magazin haberleri
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi
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DHA

Şarkıcı Gülşen, konserinde İmam Hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 25 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Gülşen, dört gün sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nden 'konutu terk etmeme' şartıyla tahliye edilmişti.

KARAKOLDA İMZA VERDİ

Gülşen'in ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırıldı. Yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza verme şartı getirilen şarkıcı, bugün avukatı Emek Emre ile 14.20 sıralarında Levent Polis Merkezi'ne gitti.

Gülşen, karakolda imza verdikten sonra 14.40 sıralarında polis merkezinden ayrıldı.

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI

16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı konuşuluyor. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Gülşen, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak. Ünlü popçu, Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde imam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor.

ÖZÜR DİLEDİ

Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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