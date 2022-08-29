EV HAPSİ NEDİR?



Ev hapsi uygulamasında suçlu olan kişinin her hangi bir mazereti yok ise konutu terk edemez ya da ev değiştiremez. Sadece doğal afet gibi durumlarda terk etmesine müsaade edilir ancak yine de kontrol edilip takip edilir. Acil bir durum var ise buna göre izin verilir. Bunun dışında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden izin alması lazım. Eğer izin almadan evden çıkar ise yasalara uymamış olur ve kalan cezası katlanarak bütün cezasını hapishanede geçirmek zorunda olacaktır.

Bunun yanı sıra uygulama sırasında evden dışarı çıkma izni de verilmektedir. Bu izinler şu şekilde olmak zorundadır;



Ev hapsi yaşayanlar ilk 6 ay içerisinde günde 1 saat dışarı çıkma izni verilir.

İkinci 6 ay için günde 2 saat evden dışarı çıkma izin verilir.

Üçüncü 6 ay için günde 3 saat evden dışarı çıkma izin verilir.

Dördüncü 6 ay için ise 4 saat evden dışarı çıkma izin verilir.



Dışarı çıksa da elektronik kelepçeyi asla çıkarmaması gerekmemektedir. Bu izinler uygulamasının yanı sıra polis ya da yetkili memurlar bazı vakitlerde suçluyu evinde ziyaret ederek durumunu kontrol eder.