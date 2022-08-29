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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gülşen hakkında tahliye kararı

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda ünlü şarkıcının adli kontrol tedbirlerinden olan "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar verdi

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DHA
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    30 Nisan 2022'de Ataşehir'de verdiği konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye çıkarılan Gülşen, geçtiğimiz perşembe akşamı tutuklanmıştı.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    Ünlü şarkıcının avukatı Emek Emre tarafından, İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere tutukluluğun kaldırılması talebiyle itiraz dilekçesi sunulmuştu.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    TAHLİYE KARARI

    İtirazı üst mahkeme olan İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Şarkıcı Gülşen'in itirazını değerlendiren mahkeme tahliye kararı verdi. Gülşen cezasına ev hapsi şeklinde devam edecek. Gülşen, dört gün kaldığı Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'nden çıkacak.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    EV HAPSİ NEDİR?

    Ev hapsi uygulamasında suçlu olan kişinin her hangi bir mazereti yok ise konutu terk edemez ya da ev değiştiremez. Sadece doğal afet gibi durumlarda terk etmesine müsaade edilir ancak yine de kontrol edilip takip edilir. Acil bir durum var ise buna göre izin verilir. Bunun dışında Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden izin alması lazım. Eğer izin almadan evden çıkar ise yasalara uymamış olur ve kalan cezası katlanarak bütün cezasını hapishanede geçirmek zorunda olacaktır.
    Bunun yanı sıra uygulama sırasında evden dışarı çıkma izni de verilmektedir. Bu izinler şu şekilde olmak zorundadır;

    Ev hapsi yaşayanlar ilk 6 ay içerisinde günde 1 saat dışarı çıkma izni verilir.
    İkinci 6 ay için günde 2 saat evden dışarı çıkma izin verilir.
    Üçüncü 6 ay için günde 3 saat evden dışarı çıkma izin verilir.
    Dördüncü 6 ay için ise 4 saat evden dışarı çıkma izin verilir.

    Dışarı çıksa da elektronik kelepçeyi asla çıkarmaması gerekmemektedir. Bu izinler uygulamasının yanı sıra polis ya da yetkili memurlar bazı vakitlerde suçluyu evinde ziyaret ederek durumunu kontrol eder.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    ÖZÜR DİLEDİ

    Gülşen, yaşananların ardından Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım."
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    Ardından şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
  • SON DAKİKA | Ünlü şarkıcı Gülşen hakkında karar çıktı! Gülşen'e ev hapsi kararı! - Günün Haberleri

    Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi. Gülşen mahkemenin tutuklama kararın ardınan Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne götürüldü.

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