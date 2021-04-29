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2007 yılında katıldığı bir televizyon programındaki gülüşüyle internet fenomeni haline gelen 'El Risitas' lakaplı İspanyol komedyen Juan Joya Borja, Sevilla'da bulunan bir hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Bacağındaki vasküler problem nedeniyle tedavi altına alınan fakat bacağı kesilmek zorunda kalan Borja, eylül ayından beri tedavi görüyordu.

"KAHKAHALARINIZ SONSUZA KADAR BİZİMLE KALACAK"

Haberi alan sosyal medya kullanıcıları "Efsanevi kahkahanız sonsuza kadar bizimle kalacak" şeklinde yorumlar yaptı.

Juan Joya Borja, 14 yıl önce bir televizyon kanalına verdiği röportajın ardından büyük beğeni toplamıştı.

Jesús Quintero'ya konuk olan Borja, çalışma koşullarını ve anılarını anlatmıştı. Fakat anıdan çok kahkahaları izleyicileri güldürmüştü. Fenomen isim 2014'te Reddit'e düşmüş ve böylelikle de dünya genelindeki herkes onu tanımıştı.

Sosyal medyada milyonlara ulaşan Juan Joya Borja'nın kahkahaları her olaya uyarlanmış ve esprili paylaşımlara konu olmuştu.