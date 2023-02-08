Depremde hayatını kaybeden tekniker, Gümüşhane´de toprağa verildi

İskenderun’da tsunami riski var mı?

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Sinan UÇAR/KÜRTÜN(Gümüşhane), (DHA)- OSMANİYE´de depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Harita Teknikeri Erkan Temel (31), memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde toprağa verildi.

Osmaniye´de özel firmada harita teknikeri olarak çalışan Erkan Temel, deprem sırasında konakladığı otel enkazı altına kalarak yaşamını yitirdi. Erkan Temel´in cenazesi, memleketi Gümüşhane´nin Kürtün ilçesine getirildi. Temel, ilçeye bağlı Günyüzü köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Erkan Temel´in bekar olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kürtün Sinan UÇAR

2023-02-08 16:11:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.