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Köse´nin odunları depremzedeleri ısıtacak

DHA

Köse´nin odunları depremzedeleri ısıtacak


Sinan UÇAR/KÖESE (Gümüşhane), (DHA)GÜMÜŞHANE´nin Köse ilçesinde gönüllüler, belediye, polis, jandarma ve bekçi ekipleri, el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için 60 ton civarında odun hazırladı. Kesimi yapılarak çuvallara konulan odunlar yüklendiği 2 TIR´la deprem bölgesine gönderildi. Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, "Yaptıklarımız az bile, Allah bu tür acıları bizlere yaşatmasın" dedi.
Köse Kaymakamlığı ve Köse Belediyesi koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen 10 ildeki kişilerin ısınma ihtiyacının karşılanması için çalışma başlatıldı. İlçe belediyesince yapılan anonslarla da yakacak ihtiyacı duyuruldu. Gönüllüler, belediye, polis, jandarma ve bekçi ekipleri, el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için 60 ton civarında odun hazırladı. Kesimi yapılarak çuvallara konulan odunlar, yüklendiği 2 TIR´la deprem bölgesine gönderildi. 
'SEFERBER OLDUK'
Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler, yoğun bir destek çalışması yürüttüklerini belirterek "Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Gıda ve giyecek gibi temel ürünlerin toplandığı yardım aracımızı deprem bölgesine gönderdik. Yaptığımız tüm çalışmaları AFAD koordinesinde yapıyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ısınma ihtiyacı olduğunu öğrenince, ilçe kaymakamlığımızla ile ortak bir çalışma yaparak anonslarla yakacak ihtiyacı olduğunu duyurduk. Bazı vatandaşlarımız odunlarını bağışladı. Belediye olarak biz de odunların kesimini ve ulaşımını sağladık. Çağrılarımızı yapınca iş adamlarımız hemen bize dönüş sağladı. Ellerinde bolca odun olduğunu ve bu odunları bağışlamak istediklerini söyledi. Gurur duyduk. Kendi ısınması için biriktirdiği yakacakları depremzedelere bağışladılar. Allah hepsinden razı olsun. Gönüllü vatandaşlarımız, belediye, polis, jandarma ve bekçi ekipleri, el ele vererek, deprem bölgesinde ısınma ihtiyacının karşılanması için seferber olduk" ifadelerini kullandı.
`ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ´
Bu tür acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Kesler, "Yaptıklarımız az bile, Allah bu tür acıları bizlere yaşatmasın. Milletimizin başı sağ olsun. Soğuk bir iklimde böyle bir afetle karılaştık. Ülke olarak üzgünüz. Elimizden ne geliyorsa yapacağız, yapmaya çalışacağız. Canımız ile kanımız bu millete ve bu devlete helal olsun. Bir Çanakkale ruhuyla herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. İnşallah deprem bölgesindeki kardeşlerimizin derdine derman oluruz" diye konuştu.
Yardım çalışmalarında bulunan ilçe sakinlerinden Engin Ertan da "Odunları kestik, çuvallara yükledik. Tüm ülkemizin başı sağ olsun" dedi.
Emre Taşdemir ise "Isınmaya ihtiyacı olan vatandaşlarımıza bir nebze bile yardımcı olabilmek için elimizden gelen hereği yapıyoruz. Milletimize minnettarız. Herkesten Allah razı olsun. Milletimiz var olduğu sürece her şeyin üstesinden geliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Köse Sinan UÇAR
2023-02-10 10:15:26

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