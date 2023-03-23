35 milyon lira toplandı; SMA'lı Yunus bebek Almanya'ya gidecek



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı koyulan Yunus Emre Kaçan´ın (1) tedavisi için gereken 35 milyon lira, valilik onaylı kampanya ile toplandı. Yunus Emre bebeğin tedavisi için Almanya'ya gideceği belirtildi.

Kentte Fatih ve Nazan Kaçan çiftinin 3 aylıkken SMA Tip 1 hastalığına yakalanan çocukları Yunus Emre için geçen yıl haziranda valilik onaylı, yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında Yunus Emre´nin tedavisi için gerekli olan 35 milyon TL'yi aşkın para toplandı. Yunus Emre, tedavi olmak için Almanya´ya gidecek.

`ÇOCUĞUM KOŞABİLECEK´

Anne Nazan Kaçan, oğlunu sonunda tedavi ettirebileceği için çok mutlu oyduğunu söyleyerek "Süreç gerçekten çok zordu. Bu süreci yaşayan ailelere Allah yardım etsin. Yardım eden herkesten Allah razı olsun. Evladım gönüllülerimiz sayesinde bize destek verenler sayesinde ilacına kavuşacak. Hiçbir anne ümitsizliğe kapılmasın. Allahtan ümitlerini hiçbir zaman kesmesinler. İnşallah o ailelerimizde bitirecekler kampanyalarını evlatları ilaçlarına kavuşacak. Oyuncakları ile oynayamadı yavrum. Yaşıtlarına göre yürüyemedi maalesef. Evladım artık bu oyuncakları ile oynayabilecek, yürüyebilecek, koşacak. Akranları gibi parka gidip parklarda oyun oynayabilecek" dedi.

`TORUNUMLA OYNAYABİLECEĞİM´

Yunus Emre bebeğin dedesi İmdat Eryılmaz ise "Kampanyamızı tamamladık. Bundan sonra tedavimizi Almanya´da yaptıracağız. Vize işlemlerini tamamladıktan sonra 5 kişi Almanya´ya gideceğiz. Tedavinin ne kadar süreceği şu anda belli değil. İnşallah çocuğumuzu en kısa zaman içerisinde tedavi ettirip yurdu geri döneceğiz. Çok sevinçliyiz. Biz çocuğumuz için bu yola çıktık. Artık torunumla oynayabileceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-03-23 11:11:25



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