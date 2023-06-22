Depremden kurtuldular, mezuniyet sonrası kazada hayatını kaybettiler



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE´de Harşit Çayı´na uçan hafif ticari araçta hayatını kaybeden üniversite öğrencileri Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz´ın (20), memleketleri Gaziantep ve Malatya´daki depremin ardından nakledildiği Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümünden yeni mezun oldukları ortaya çıktı. Sınıf arkadaşı da olan 2 öğrencinin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Trabzon-Gümüşhane kara yolunun İkisu mevkisinde meydana geldi. Ahmet Enes Köse´nin kontrolünü kaybettiği 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, çarptığı demir korkulukları aşarak köprüden Harşit Çayı´na uçtu. Kazada, su bulunmayan alana düşen araçtaki Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz hayatını kaybederken, sürücü ile Zeynep Yiğit (20) ve Ayşe Begisi (22), yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı.

DEPREMDEN KURTULAR, KAZADA ÖLDÜLER

Soruşturmanın sürdüğü kazada yaralıların tedavisi sürerken, yaşamını yitiren Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz´ın, depremin vurduğu memleketleri Gaziantep ve Malatya´dan nakille geldikleri Gümüşhane Üniversitesi´nde (GÜ) öğrenimlerini sürdürdüğü ve yeni mezun oldukları ortaya çıktı. Bayram ve Kurnaz´ın mezuniyet sonrası memleketlerine gitme hazırlığinde olduğu, Artvin´de katıldıkları düğün sonrası dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Diplomalarını aldıkları GÜ´de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü´nde de aynı sınıfta arkadaş olan Bayram ve Kurnaz´ın cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrası memleketlerine uğurlandı. Ölümü arkadaşları ve ailesini hüzne boğan Fulya Bayram´ın Gaziantep´te, Zeynep Kurnaz´ın ise Malatya´da toprağa verileceği belirtildi.

REKTÖRDEN TAZİYE MESAJI

Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek de öğrencileri için, üniversitenin resmi internet sitesinden taziye mesajı yayımladı. Mesajında büyük üzüntü içerisinde olduklarını belirten Zeybek, "Öğrencilerimiz Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz´ın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimize Allah´tan rahmet, ailelerine, dostlarına ve üniversitemize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

`HOCAM NOTLARIMIZI OKUYUN BİZ GİDECEĞİZ´ DEMİŞLER

Bu arada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan da çok üzgün olduklarını belirterek, "Çok üzgünüz, cenazeler ailelerine teslim edilip, memleketlerine gönderildi. Öğrencilerimiz çocuk gelişimi son sınıf öğrencisiydi. Nisan ayından itibaren yüz yüze eğitime geçildiğinden dolayı öğrencilerimiz Gümüşhane'ye gelmişti. Eğitimleri hızla devam etti, finalleri bittikten sonra öğrencilerimiz mezun oldu. `Hocam notlarımızı okuyun biz gideceğiz´ demişlerdi. Bir arkadaşın düğünü varmış Artvin'de, oraya düğüne gittiler. Dönüşte de elim kaza gerçekleşti. Aynı zamanda depremzede de olan arkadaşlarımızın mekanları cennet olsun. Ailesine sabırlar diliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2023-06-22 11:45:52



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