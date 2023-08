AK Parti'li Dağ: Daha kazanacağımız çok seçim var

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK Parti, henüz 22 yaşındadır. Ve daha kazanacağımız çok seçim, Türkiye'ye sunacak çok icraatlar var. Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından 20 yılda olduğu gibi istikrarlı ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hamza Dağ, '2023 Şehir Buluşmaları' kapsamında Gümüşhane'e geldi. AK Parti Gümüşhane İl Teşkilatı ile kahvaltı programında bir araya gelen Dağ, buradaki konuşmasında, "AK Parti, siyasi arenaya çıktığı ilk günden itibaren gerek yerel yönetimlerde gerekse merkezi hükümette samimiyetle, gayretle eser ve hizmet siyasetini benimsedi. Trabzon'dan buraya gelirken yerli ve milli aracımız TOGG ile Zigana Tüneli'nden geçtik. Hem bütün milletimize gurur yaşatan aracımız hem de Zigana Tüneli, Trabzon ile Gümüşhane arasını 45-50 dakikaya indirmiş. Ve bu bölgenin o zorlu yollarını kolaylaştırmış" dedi.

'TEK GÜNDEMİMİZ; MİLLETİMİZ'

Her seçim döneminde verilen vaatleri yerine getirmek için çabaladıklarını anlatan Dağ, "Geride bıraktığımız 21 yıllık süreçte eğitimden sağlığa ekonomiden enerjiye, spordan savunma sanayine kadar her alanda yaptığımız yatırımlar ile ülkemize çağ atlattık. Bizler her seçim döneminde milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için üzerimize düşen ne varsa; gayret ettik. Bu anlayışımızı, bugüne kadar sürdürdük; bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Tek gündemimiz; milletimiz. Hepinize ve ülkemize, hizmet etmek. Bugün de gündemimiz budur ve bu şekilde devam edecektir" diye konuştu.

'SIKINTILARI GİDERECEK OLAN, AK PARTİ'DİR'

Yaşanan sıkıntıları inkar etmediklerini söyleyen Dağ, "Ama inşallah bu sıkıntıları giderecek olan parti, AK Parti'dir. Cumhur İttifakı'dır. Lider ise Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2018'den 2023'e kadar ülkemiz tarihinde gerçekten görülmemiş birçok afet, felaket ve kriz ile mücadele ettik. Asrın felaketini yaşadık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına çevirdik. Ne denli necip ve fedakar bir millet olduğumuzu, tüm dünyaya bu sayede gösterdik. Bizler siyasi arenayı laf ve algı üretme merkezi olarak görmeyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Derdimiz; millet ve memlekete faydalı işler ortaya koyabilmektir" dedi.

'CHP'NİN DERDİ MAKAM SEVDASIDIR'

20 yılda birçok hizmet yaptıklarını ifade eden Dağ, "Ancak bakıyoruz karşımızdaki siyasi rakiplerimiz, ilk günden itibaren yalan, algı ve şahsi menfaat düzenine kurulu bir politika izliyor. Bizim derdimiz; millete hizmet, CHP'nin derdi makam sevdasıdır. Aramızdaki en büyük farklardan biri de işin doğrusu şudur; birileri hizmet üretir, birileri doğrunun, hakikatin peşindedir. Birileri de sadece laf üreterek, gündemde kalmaya çalışır" diye konuştu.

'22 YILLIK PARTİ, 17 SEÇİM KAZANDI'

Milletin hizmet üretene destek vermeye devam edeceğini söyleyen Dağ, "Malumunuz olduğu üzere girdiğimiz daha ilk seçimde; muhtar bile olamaz diyenlere aldırış etmeden bu millet, Recep Tayyip Erdoğan'ı başbakan yaptı, Cumhurbaşkanı yaptı. 2002 seçimlerine milletimiz destek verdi. 2004'te, 'Yerel kalkınma başlıyor' dedik ve birçok şehri kazandırdık. Ve kalkındırmayı yerelden itibaren başlatma imkanı oldu. Sonrasında gelen tam 17 seçim; Türkiye siyasi tarihinde böyle bir şey yok zaten. Dünya siyasetinde de yok. 22 yıllık parti, 21 yıllık iktidar ve 17 seçim kazandı. Ama en önemlisi de fidanlar ağaca dönüştü orman oldu, yeni fidanlar ekiyoruz. Yeni ormanlar olacak. Birileri beklentiye girmesin. İnşallah daha 20 yıl, bu ülkeye iktidar olarak hizmet edeceğiz" dedi.

'BUGÜN BİRBİRLERİNİ YİYORLAR'

Kazanılacak çok zaferler olduğunu aktaran Dağ, "AK Parti, henüz 22 yaşındadır. Ve daha kazanacağımız çok seçim, Türkiye'ye sunacak çok icraatlar var. Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından 20 yılda olduğu gibi istikrarlı ve daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Diğer yandan rakiplerimiz seçimden önce birbirlerine methiye düzerken bugün birbirlerini yiyorlar. Karşımızda millete güven vermeyen bir siyasi bir yapı var. Seçim öncesinde, 'Bunlar seçimden sonra dağılacak' demiştik, nitekim gördüğünüz gibi dağıldılar, un ufak oldular. Seçim sürecinde sahte anketler ve söylemler üzerinden, 'Kazanıyoruz' dediler; kaybettiler. Göreceksiniz yerel seçim sürecinde de yine sahte anketlerle birtakım algılarla aynı şeyi yapacaklar. 'İttifak kuruyoruz' diyecekler, seçimden sonra da yine birbirlerini suçlayacaklar. Eğer bunlar seçimi kazanıp, iktidar olurlarsa; birbirlerini yemeye devam ederler" diye konuştu.

'HEP BİRBİRLERİNİ SUÇLAYAN BİR SÜREÇ'

Muhalefete eleştirilerini sürdüren Dağ, şunları dedi:

"Bir tarafta birbiriyle hiçbir şekilde pazarlığa girmeyen bir ittifak, öbür tarafta da seçim kaybettiği halde birbirlerini sürekli suçlayan ittifak ve partiler. Bir gün DEVA Partisi çıkıp, bir şey söylüyor. Bir gün Gelecek Partisi Başkanı çıkıp, başka bir şey söylüyor. Hep birbirlerini suçlayan bir süreç. Hiç kimsenin bilmediği, birbirlerinin dahi bilmediği 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı'nın verildiği bir parti. Bunlar Allah muhafaza, Allah zaten nasip etmedi. Fakat bunların iktidar olabilme ihtimalini bir düşünün. Bu durumda ülkemizi ne büyük bir tehlikeden, işin doğrusu kurtardığımızı görmüş oluyoruz. Bir gün onlar da inşallah PKK ile FETÖ ile iş tutmanın, sosyal terörizm LGBT sapkınlığına alan açmanın; milletimizin teveccühünü kazanmama sebebi olduğunu anlayacak. Onlar da AK Parti ve Cumhur İttifakı'na ve Recep Tayyip Erdoğan'a bakacak; Türkiye'yi sevmeyi, bu ülkenin insanını sevmeyi, bu sayede bilmiş olacaklar."

'CHP'YE GEÇEN BELEDİYELERİ ALACAĞIZ'

Yerel seçimleri bir kez daha hatırlatan Dağ, "Şimdi bizim üzerimize düşen; gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde evvela Gümüşhane gibi kendi yönetimimizde olan şehirleri kazanmak. Sonra 2019'da milletimizin CHP'ye vermiş olduğu belediyeleri geri almak. Yine bir tık ötesi; benim de 4 dönem milletvekilliği yaptığım, uzun yıllar CHP'de olan ama 'Artık yeter, bana da hizmet lazım' diyen İzmir gibi belediyeleri almak" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

