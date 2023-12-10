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        Gümüşhanespor'dan Filistin'de destek için özel forma

        TFF3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 16:28 Güncelleme: 10.12.2023 - 16:35
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        Gümüşhanespor'dan Filistin'de destek için özel forma
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        TFF3'üncü Lig 1'nci Grup ekiplerinden Gümüşhanespor, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için sahasında konuk ettiği TM Kırıkkalespor maçına, Filistin bayrağı işlenen özel tasarımlı formayla çıktı.

        Karadeniz ekibi Gümüşhanespor, sahasında grubunun 14'üncü haftasında TM Kırıkkalespor´u konuk etti. Kırmızı beyazlı ekip, TM Kırıkkalespor müsabakasına Gazze halkına destek olmak ve savaşa dur demek için Filistin bayrağı ile Filistin puşili özel tasarımlı bir formayla çıktı.

        "SPOR BARIŞI, KARDEŞLİĞİ TEMSİL EDİYOR"

        Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Gümüşhane´nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 70 gündür Filistin´in Gazze şehrinde insanlık dramı yaşanıyor. Bu haksızlığa, bu zulme dur demek için biz de Gümüşhanespor için özel forma yaptırdık. Filistin bayrağını ve sembolleri içeren özel bir formamızla sahaya çıktık. Filistin motifli formamızla 90 dakika boyunca göstereceğimiz mücadele ile sesimizi duyurmak istiyoruz. Bu zulme bir son verilmesi gerekiyor. Spor barışı, kardeşliği temsil ediyor. Biz de bu inanışla formamıza Filistin motifleri işledik" ifadelerini kullandı.

        "FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"

        Gümüşhanespor Kaptanı Taner Koç da, "Gümüşhanespor olarak Filistin´deki zulme dur demek için, Filistin´i destekleyen formalarla sahaya çıkacağız. İsrail´in yaptığı katliamları kınıyoruz. Filistin halkının yanındayız" diye konuştu.

        Gümüşhanespor Futbolcusu Hüseyin Yıldız ise, "Bugün gururluyuz, çünkü farklı bir forma ile sahaya çıkacağız. Formamızda Filistin bayrağıyla sahaya çıkmak bizim için çok farklı bir duygu. Bugün mücadelemizi onlara armağan etmek istiyoruz. Formayı ilk gördüğümüzde çok etkilendik, duygulandık. Filistin´in yanındayız" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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