Dev kaya parçası yola düştü, arkadaş grubu son anda kurtuldu; olay sonrası kamerada

Kürtün ilçesine bağlı Erikbeli Yaylası Kale Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanla dağ yamacından kopan toprak ve büyük kaya kütlesi karayoluna düştü. Yaylaya gitmek için otomobille yola çıkan arkadaş grubu, dev kaya kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Grupta yer alanlar, kaya düşmesi sonrası yolda yaşadıkları korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

GÜMÜŞHANE’de meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya parçası, Erikbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan yola düştü. Ekipler iş makinesiyle kayayı kaldırarak kapanan yolu ulaşıma açarken, yaylaya gitmek üzere yola çıkan arkadaş grubu da dev kaya parçasının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Grup, olay sonrasını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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