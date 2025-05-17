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        Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı

        GÜMÜŞHANE'nin Kelkit ilçesinde 'yaralama' suçundan kaydı bulunan Hüsamettin M'nin (33), tarım aletleri satılan iş yerine gelen Meryem Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 17.05.2025 - 13:35
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        Bıçaklı saldırgana müdahale edip kadını kurtardı
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        GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde ‘yaralama’ suçundan kaydı bulunan Hüsamettin M’nin (33), tarım aletleri satılan iş yerine gelen Meryem Y.’ye (48) bıçakla saldırı girişimi, iş yeri sahibi tarafından ani bir müdahaleyle engellendi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen Meryem M., kızı T.Y.’yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüsamettin M. ile karşılaştı. Motosikletten inen Hüsamettin M., bıçakla Meryem Y.’nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi. Hüsamettin M., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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